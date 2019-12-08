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Преступления Происшествия

Тольяттинские полицейские задержали двух водителей, повторно севших за руль нетрезвыми

ТОЛЬЯТТИ. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Находясь на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти, сотрудники территориальной Госавтоинспекции за нарушение ПДД остановили автомобиль BMW. В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у 39-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, но мужчина от прохождения процедуры отказался.

Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В ходе установления личности нарушителя правоохранители выяснили, что в ноябре текущего года нарушитель уже привлекался к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".

В тот же день сотрудники Госавтоинспекции задержали 23-летнего водителя, ранее привлекавшегося к ответственности за повторное нарушение ПДД.

Для дальнейшего разбирательства оба нарушителя доставлены в территориальный отдел полиции. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку.

В настоящее время дознавателями Управления МВД России по городу Тольятти в отношении водителей возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Теперь мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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