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Олимпийские Спорт

Тольяттинские гандболистки в составе сборной России обыграли команду Румынии

ТОЛЬЯТТИ. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Национальная сборная России, за которую выступают три тольяттинки - Елена Михайличенко, Ольга Фомина и Анастасия Лагина, а одним из тренеров команды является наставник "Лады" Алексей Алексеев, в своем шестом матче на чемпионате мира в Японии обыграла команду Румынии.

Фото: пресс-служба ГК "Лада"

Победное шествие подопечных Амброса Мартина на предварительном этапе, где в пяти матчах было одержано пять уверенных побед, получило свое продолжение на старте основного раунда. Но гладким ход воскресных событий применительно к россиянкам не назовешь. Хотя в течение первых 19-ти минут игры проблем не возникало.

Разрыв в пользу одного из лидеров турнира планомерно рос и составлял к тому моменту пять мячей, причем дважды кряду сетку ворот соперниц всколыхнула Анна Седойкина, пользуясь авантюрной тягой румынок к заменам вратаря на полевого игрока. Еще один такой же трюк она проделала во второй половине поединка, восстановив разрыв "плюс 5". А вот ближе к перерыву все у россиянок неожиданно пошло наперекосяк.

Игра у вице-чемпионок Европы разладилась настолько, что на заключительном отрезке тайма протяженностью в восемь с лишним минут мячи влетали только в их ворота. Равновесие к антракту было восстановлено, а сразу после отдыха румынки и вовсе вышли вперед (11:10). Однако сборная России не поддалась панике. Взвинтив обороты, она целиком и полностью захватила инициативу, что ближе к середине тайма вылилось в начало канонады из восьми безответных голов. Насытившись этим господством, Мартин за пять с половиной минут до финальной сирены выпустил на поле весь свой резерв, включая двух тольяттинок — Михайличенко, которая третий матч подряд до этого сидела на скамейке запасных, и Лагину, находившуюся вне заявки сборной вплоть до сегодняшнего дня.

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