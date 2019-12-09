В Самарской области активно поддерживается малый и средний бизнес

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил динамично развивающееся предприятие ООО "Мир игровых комплексов" ("МИК") в Отрадном и провел совещание с предпринимательским сообществом на тему новых возможностей малого и среднего бизнеса.

"Мы посетили одно из предприятий малого бизнеса, которое достаточно активно растет в последнее время. Оно стартовало в 2017 году. Сейчас по линии центра поддержки регионального экспорта коллеги съездили с деловой миссией в Белоруссию. Мы обсудили ряд направлений, которые могут быть интересны с точки зрения развития экспорта. Продукция уже поставляется в 20 регионов страны. Экспортный потенциал очень хороший, а это возможность увеличить выручку, рабочие места и налоги. Компания социально ответственная, помогает городу. Регион крайне заинтересован в поддержке таких проектов", — отметил министр.

Руководитель регионального Центра поддержки экспорта Александр Голосарский рассказал на совещании, что для компании "МИК" ведется поиск партнеров по странам СНГ — Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. "Мы также работаем с отрадненской компанией ООО "НаДО" — производство пищевых добавок. Принцип работы Центра поддержки выглядит так: компании обращаются, мы проводим оценку экспортной зрелости организации. Потом рекомендуем услуги, адресно работаем с каждым заявившимся", — пояснил Александр Голосарский.