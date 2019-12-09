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Государство и Бизнес Экономическая политика

Муниципалитетам Самарского региона увеличат долю отчислений в два раза

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил положительную динамику роста количества малых предпринимателей в регионе в целом — приблизительно на 1000 предпринимателей.

Фото: министерство экономразвития СО

"Мы единственный регион в ПФО, который выполнил целевой показатель по количеству занятых субъектов предпринимательской деятельности. В этом году от малого бизнеса мы получили на 13% больше отчисленный в бюджет. Малый бизнес платит налоги, за счет которых появляется возможность благоустраивать территории, инициировать новые проекты и оказывать дополнительные меры поддержки предпринимателям. По решению губернатора с 2020 года в два раза увеличиваем долю отчислений от упрощенной системы налогообложения в муниципальный бюджет, муниципалитет будет получать больше денег от налогов, которые выплачивает малый бизнес на территории", — сказал министр.

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