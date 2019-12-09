Правительство Самарского региона предлагает уникальные меры поддержки бизнесу

Генеральный директор АО микрокредитная компания "Гарантийный фонд Самарской области" Юлия Красина рассказала, каким образом фонд может помочь МСБ в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Предприниматель может обратиться в гарантийный фонд, если у него не хватает залога для получения кредита в банке. "Мы можем предоставить наше поручительство до 50% от суммы требуемого залога, лимит — 25 млн руб. Может возникнуть вопрос и с поиском финансирования. Фонд предоставляет микрозаймы от 3,25% годовых. Мы делим займы на два блока. Первый — уже действующий на рынке предприниматель, которого можно оценить. Максимальная сумма — 5 млн руб., срок — 36 месяцев, есть возможность получения по льготным ставкам — от 3,25 до 8,5%. 3,25% — для моногородов, для приоритетных отраслей других муниципалитетов ставки начинаются от 6,5 до 8,5%. Категория займов для начинающих предпринимателей, работающих до 12 месяцев. Максимальная сумма — 2 млн руб. на срок до двух лет", — пояснила Юлия Красина.

Гендиректор гарантийного фонда отметила, что в программе "8,5%" участвует большой перечень банков: "Эта программа дает возможность получать льготное финансирование. Раньше нужно было претендовать на достаточно большой объем кредита, чтобы иметь возможность получить его по льготной ставке, сейчас эта сумма — от 3 млн руб.". Более того, по словам министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова, эта ставка 8,5% может быть снижена уже в 2020 году: "Сейчас мы вместе с федеральным центром работаем над снижением этой ставки до 6-7%", — подчеркнул министр.