Борьбой с наркотиками в Самарской области займется Вячеслав Тишин

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Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области назначен Вячеслав Тишин. Он заступил на новую должность в ноябре этого года.

Фото: ГУ МВД по Самарской области