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Федеральная власть Власть и политика

Борьбой с наркотиками в Самарской области займется Вячеслав Тишин

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области назначен Вячеслав Тишин. Он заступил на новую должность в ноябре этого года.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

До назначения Тишин трудился заместителем начальника управления уголовного розыска ГУ МВД - руководителем отдела раскрытия имущественных преступлений.

Напомним, после упразднения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в 2016 г. и передачи ее функций МВД управление по контролю за оборотом наркотиков в областном Главке возглавлял Бакытжан Косетов. В июле этого года он покинул этот пост. Управлением с приставкой "врио" руководил Александр Бибишев.

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