Борьбой с наркотиками в Самарской области займется Вячеслав Тишин

Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области назначен Вячеслав Тишин. Он заступил на новую должность в ноябре этого года.
До назначения Тишин трудился заместителем начальника управления уголовного розыска ГУ МВД - руководителем отдела раскрытия имущественных преступлений.
Напомним, после упразднения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в 2016 г. и передачи ее функций МВД управление по контролю за оборотом наркотиков в областном Главке возглавлял Бакытжан Косетов. В июле этого года он покинул этот пост. Управлением с приставкой "врио" руководил Александр Бибишев.