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Бакытжан Косетов освободил кресло главного наркоборца

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальник управления по контролю за наркотиками в ГУ МВД по Самарской области Бакытжан Косетов покинул эту должность. С 26 июля управление с приставкой "врио" возглавляет его бывший заместитель Александр Бибишев.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Бибишев с 2011 г. занимал должность заместителя начальника Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области. В 2015 г. он возглавил управление Госнаркоконтроля по Мордовии.

В 2016 г. ФСКН была упразднена, а ее функции были переданы Министерству внутренних дел. Уже в 2018 г. он был назначен на должность замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области. Карьерный путь Бибишева между 2016 и 2018 гг. по открытым источникам не прослеживается. По информации источника портала, он "успел поработать в Москве".

Эту структуру после передачи наркополиции в МВД возглавлял Косетов, до того занимавший пост замначальника полиции по охране общественного порядка областного ГУ МВД.

Новую должность Бакытжана Косетова начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн назвать отказался, сообщив лишь, что тот остался работать в Главке.

По данным двух источников портала Волга Ньюс, знакомых с ситуацией, Косетов возглавил центр госзащиты, занимающийся вопросами безопасности потерпевших и свидетелей.

Подтвердить эту информацию не удалось. Имеющийся в редакции телефон Косетова на момент публикации не отвечал.

По словам одного из собеседников, Косетов "не смог понять правила игры в наркополиции", но при этом новое назначение не является пониженинем.

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