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Акционеров "Приоритета" обязали выплатить полмиллиарда долгов банка

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Арбитражный суд Самарской области обязал акционеров ОАО Банк "Приоритет" - Дениса Машкова, Татьяну Кузнецову и Владимира Зайцева возместить банку убытки в размере 497 млн руб., пишет "КоммерсантЪ". С Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева дополнительно взыскано 44 млн руб. в пользу "Приоритета".

С соответствующим иском конкурсный управляющий банка - "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) обратилось в суд в 2017 году. АСВ требовало взыскать с банкиров почти 600 млн руб., но суд удовлетворил иск частично. Оглашена только резолютивная часть судебного решения. Подробностей на сайте суда пока нет.

Напомним, "Приоритет" лишился лицензии ЦБ РФ в 2014 году. Согласно отчету АСВ о ходе конкурсного производства, в реестр требований включено порядка 1,3 млрд рублей.

Бенефициаром банка считался бывший президент самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виктор Развеев. В 2016 г. он обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве. Весной 2017 г. суд признал Развеева несостоятельным и распорядился реализовать его имущество. Банк претендовал на роль основного кредитора в деле о банкротстве своего совладельца. Однако в реестр кредиторов включили Алексея Сивачева с суммой требования около 141 млн руб., который стал главным кредитором. По данным "СПАРК-Интерфакс", человек с таким именем был совладельцем ООО "Арма" (недействующее). Другой информации о бизнесмене в открытых источниках нет. Как сказано в материалах дела в электронной картотеке суда, задолженность господина Развеева перед Алексеем Сивачевым возникла по расписке. Позже требование "Приоритета" вовсе исключили из реестра. Бывшая супруга Виктора Развеева и акционер банка Наталья Кутукова также банкротится. Иск подало АСВ в конце 2017 года.

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