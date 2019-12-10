В микрорайоне Крутые Ключи открыли мемориальную доску Герою России Евгению Золотухину

Торжественная церемония прошла 9 декабря, в День Героев Отечества, возле дома №29 на улице, которая носит имя героя. В ней приняли участие глава Красноглинского района, ветераны локальных конфликтов, депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района Самары Антон Ермолаев, а также школьники и местные жители. Специальными гостями праздника стали кадеты из школы №95 Кировского района - их школа носит имя героя, жизнь которого оборвалась в ходе чеченской войны. На тот момент самарцу было всего 19 лет.

"22 июня 2001 года в селе Алхан-Кала Грозненского района Чечни отряд "Русь" совместно с подразделениями специального назначения ФСБ России проводил спецоперацию по поимке одного из главарей бандформирований - Арби Бараева", - рассказали кадеты. Отряд попал в засаду. Сквозь гору хлама Евгений увидел нацеленный на командира ствол автомата. Не мешкая, боец закрыл капитана своим телом, приняв на себя направленную в того очередь. Через несколько минут Евгений скончался.

Указом президента Российской Федерации от 10 августа 2001 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, рядовому Евгению Золотухину было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

В Крутых Ключах почти все улицы названы именами героев СССР и России. Мемориальная доска Евгению Золотухину стала четвертой. До того уже была увековечена память нашего земляка, механика-водителя, старшего сержанта, Героя Советского Союза Ивана Финютина, маршала Александра Василевского, долгое время работавшего в Куйбышеве, и маршала Дмитрия Устинова - уроженца Самары.

Работа по увековечиванию памяти героев, проводимая при поддержке корпорации "Кошелев", продолжится и в следующем году, когда вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. К 9 Мая в Крутых Ключах появятся еще две мемориальные доски.