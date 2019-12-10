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Дорожное строительство Транспорт и связь

Движение по Фрунзенскому мосту планируют пустить в канун Нового года

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области назвало планируемую дату запуска движения по Фрунзенскому мосту.

"Планируемая дата 30-31.12.19", - уточнили в ведомстве.

Напомним, проект строительства мостового перехода "Фрунзенский" включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару (длина - 667 м, ширина проезжей части - 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина - 79,6 м), транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной (длина - 70,7 м), транспортной развязки и пяти подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.

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