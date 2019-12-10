Налоговики оспорили условия продажи акций "Волгабурмаша"

УФНС России по Самарской области оспорило порядок и условия продажи акций банкротящегося ОАО "Волгабурмаш", утвержденные собранием кредиторов в мае 2019 года. Об этом сообщается в материалах КАД ВАС.

На собрании кредиторов общества 23 мая текущего года было принято решение о продаже бездокументарных акций "Волгабурмаша" в количестве 1,8 млрд штук единым лотом за 1,8 млрд руб. в рамках открытого аукциона.

Однако, по мнению налоговой службы, целесообразнее для привлечения большего количества покупателей продавать акции не одним, а несколькими лотами.

"Столь значительная стоимость начальной цены лота ограничивает круг потенциальных участников торгов и не создает условий для должной конкуренции", - полагают в налоговой службе.

При этом в ведомстве считают начальную цену лота заниженной, ссылаясь на то, что в последний раз данные акции продавались за 2,4 млрд рублей. Теперь же, отмечают в налоговой, они выставляются на продажу на 25% дешевле. "Столь значительное уменьшение стоимости" в УФНС называют "необоснованным и неразумным".

С бывших топ-менеджеров Волгабурмаша хотят взыскать более 7 млрд рублей Бенефициаров и бывших топ-менеджеров ОАО "Волгабурмаш" хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 7,47 млрд руб. в рамках дела о банкротстве организации. Об этом сообщается в материалах КАД ВАС.

Кроме того, суд вышестоящей инстанции по требованию конкурсного управляющего ООО "Самарский буровой инструмент" ("СБИ", также находится в банкротстве) признал недействительным отказ этого предприятия от залоговых прав на 541,7 млн штук акций "Волгабурмаша". Таким образом, решение собрания кредиторов от 23 мая теперь нарушает права этого залогового кредитора, поскольку в нем утверждался и порядок продажи акций, возвращенных в залог "СБИ".

По словам конкурсного управляющего ОАО "Волгабурмаш" Алексея Карасева, вопрос с акциями, вернувшимися в залог "СБИ", является основным. Поэтому оспаривать это решение суда он не намерен. Также он пояснил, что торги по решению от 23 мая пока не проводились, поскольку управляющий ожидал решения суда.

Напомним, "Волгабурмаш" является производителем буровых долот для нефтегазовой отрасли и горнодобывающей промышленности. Предприятие называли близким Александру Швидаку. Согласно раскрытой обществом информации, 60,6% его акций принадлежат ОАО "ВБМ-Групп".

В настоящее время Волгабурмаш находится в последней стадии банкротства - конкурсном производстве. Процедура банкротства предприятия была запущена в марте 2014 года. Реестр кредиторов предприятия насчитывает более 45 компаний, общий объем требований которых превышает 7,3 млрд рублей.

В декабре 2015 г. в рамках процедуры внешнего управления комитет кредиторов ОАО "Волгабурмаш" принял решение о создании одноименного АО, 100% акций которого принадлежит банкротящемуся предприятию. На новое юридическое лицо были переведены трудовой коллектив ОАО и часть недвижимости. Благодаря этому удалось сохранить завод, и в настоящее время АО "Волгабурмаш" осуществляет производственную деятельность.

Тем временем в текущем году в отношении по факту нарушений на "Волгабурмаше", по информации Волга Ньюс, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование этого дела, по данным издания, продолжается.