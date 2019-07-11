На "Волгабурмаше" прошли обыски

На ОАО "Волгабурмаш" в июне прошли обыски с изъятием документации, сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по заявлению банка "Зенит".

Ранее банк направил в правоохранительные органы заявление, в котором просил привлечь руководство "Волгабурмаша" к ответственности по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Дело было возбуждено в мае этого года и расследовалось Куйбышевским МСО регионального управления Следственного комитета. Сейчас оно передано во Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК.

Согласно постановлению о возбуждении дела, с 2011 по 2014 год "Волгабурмашем" от банка были получены кредиты на сумму более 1 млрд рублей.

С бывших топ-менеджеров Волгабурмаша хотят взыскать более 7 млрд рублей Бенефициаров и бывших топ-менеджеров ОАО "Волгабурмаш" хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 7,47 млрд руб. в рамках дела о банкротстве организации. Об этом сообщается в материалах КАД ВАС.

"В указанный период времени неустановленные лица, в том числе из числа руководства ОАО "Волгабурмаш" совершили хищение представленных ОАО банком "Зенит" кредитных денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, перечислив их по цепочке фиктивных сделок, заключенных ОАО "Волгабурмаш", на расчетные счета иных неустановленных организаций, в том числе под видом займов, предоплаты за продукцию и прочих сделок, обратив их в свою пользу", - указывается в постановлении.

Получить комментарий у представителей "Волгабурмаша" на момент публикации не удалось.

"Банк Зенит" выбыл из правоотношений с ОАО "Волгабурмаш" и не является кредитором предприятия", — ответили редакции в кредитном учреждении, обойдя вопросы, поставленные в запросе.

Напомним, с 2010 г. "Волгабурмаш" находится под контролем Александра Швидака и Вадима Егиазарова.

В марте 2014 г. была запущена процедура банкротства предприятия. Сейчас "Волгабурмаш" находится в последней стадии банкротства — конкурсном производстве. Реестр кредиторов насчитывает более 45 компаний, общий объем требований которых превышает 7,3 млрд рублей. Большая часть долгов при этом была выкуплена структурами, близкими владельцам ВБМ.

Банк "Зенит" выступал крупнейшим кредитором с размером требований в 1,38 млрд рублей.

В 2015 г. было создано АО "Волгабурмаш", ведущее деятельность на той же площадке, но очищенное от долгов прежнего юрлица.