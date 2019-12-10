Цирковые олени на пенсии поселились в самарском зоопарке

В понедельник, 9 декабря, в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146) представили оленей-маралов. Три самки: Алма, Лада, Липа - и самец Надым прибыли в Самару из Сочи.

"Марал среди оленей - второй по величине после лося. Безусловно, это очень ценное приобретение для зоопарка. В будущем олени будут содержаться в нашем питомнике - сафари-парке, - отметил главный зоотехник зоопарка Александр Кузовенко. - Наши новые питомцы - бывшие звезды цирка, их дрессировкой и постановкой номеров занимались артисты Ирина Леонтьева и Вячеслав Липатов, которые уже 20 лет работают с оленями. Номер с маралами уникален, он единственный в мире. Сейчас олени находятся на заслуженном отдыхе, они отныне будут жить в Самарском зоопарке. Оленям нужно время, чтобы освоиться на новом месте и привыкнуть к новым людям, которые будут о них заботиться, поэтому они проходят период адаптации и временно не экспонируются. Но в скором будущем все желающие увидят этих грациозных животных. Следите за нашими новостями".