В деле Светланы Моравской нашли документ с подозрительной подписью

Эксперты не смогли достоверно определить, кто расписался в трудовом договоре, который Светлана Моравская должна была заключить много лет назад с управлением капитального строительства Самарской области.

В Ленинском районном суде Самары 9 декабря допросили экспертов, которые изучали трудовой договор, заключенный Светланой Моравской с управлением капитального строительства Самарской области в 2014 году.

"Светлана Моравская трудовой договор точно подписывала. Но в том документе, который следствие представило суду, с большой долей вероятности подпись не ее. Эксперты не смогли дать точный ответ на этот счет", - пояснил адвокат Светланы Моравской Евгений Сапов.

Возможно, контракт изменили, чтобы добавить туда какие-то условия работы или ответственность, которых первоначально не было. Или, наоборот, убрать оттуда те пункты, которые могли помешать выстраиванию обвинения.

Напомним, по версии следствия, Светлана Моравская в тот момент, когда возглавляла управление капитального строительства (2014-2016 гг.), злоупотребила полномочиями. Выразилось это в том, что чиновница заключила контракт с ООО "С.И.Т.И." на укрепление берега Волги в районе с. Рождествено, не удостоверилась в том, что они выполнены качественно, и отдала приказ их оплатить в полном объеме. Ущерб оценивается в 273 млн рублей.