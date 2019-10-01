Светлана Моравская заявила, что не понимает, в чем ее обвиняют

Во вторник, 1 октября, в Ленинском райсуде Самары началось рассмотрение уголовного дела 46-летней Светланы Моравской, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к причинению ущерба в особо крупном размере.

Напомним, подсудимая с октября 2014 по август 2016 г. руководила ГКУ "Управление капитального строительства", которое должно было заключить договор на берегоукрепление Волги в районе с. Рождествено и контролировать проведение работ.

В 2015 г. от лица ГКУ Моравская подписала госконтракт с ООО"С.И.Т.И". При этом, по мнению обвинения, она не потребовала от генподрядчика внести в договор страхования все страховые случаи, в том числе пятилетние гарантийные обязательства после сдачи строительства. Кроме того, "УКС" не было указано в договоре как выгодополучатель. Этим Моравская сэкономила деньги "С.И.Т.И.", но причинила ущерб самарскому минстрою.

Также она допустила, что генподрядчик на момент подписания контракта и начала работ не имел полного комплекта строительной документации. А когда Моравской доложили, что при выполнении работ использовали ненадлежащий материал и все придется переделывать, она вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы или суд, оплатила работы, выполненные с грубыми нарушениями. В результате общий ущерб казне составил более 273 млн рублей.

Подсудимая вину не признает. Более того, она заявила, что не понимает, в чем ее обвиняют. Ведь документы подписывал ее заместитель, так как она на тот момент находилась на стационарном лечении. Предварительному следствию были предоставлены медицинские документы.

По словам адвоката Евгения Сапова, предварительное следствие, выдвигая обвинение Моравской, само не очень разбиралось в страховом бизнесе и не догадывалось, что гарантийные обязательства страхованию не подлежат.

Ближайшей задачей защита считает добиться освобождения подсудимой из следственного изолятора, где она находится почти год при том, что у нее большой букет серьезных заболеваний, начиная от сахарного диабета и кончая бронхиальной астмой.

В тот же день областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на продление ареста ялтинской квартиры сына Моравской, где также проживает и ее престарелая мать.

"Мало того, что хищение нашей подзащитной не вменяют, но мы еще предоставили документы о том, что квартира была приобретена на законно полученные средства, — сообщил корреспонденту издания второй адвокат Моравской Вячеслав Земчихин. — Соответственно нет никаких оснований арестовывать имущество близких ей лиц".

Тем не менее решение Октябрьского райсуда о продлении ареста имущества федеральный судья Ольга Васильева оставила в силе.