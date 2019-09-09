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Суды Происшествия

Начался судебный процесс по делу Светланы Моравской

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 сентября, в суде Ленинского района Самары состоялось заседание, на котором должны были проводиться предварительные слушания по уголовному делу экс-директора "Управление капитального строительства" Светланы Моравской, которые перенесли по ее просьбе на другой день. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Светлане Моравской вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). В мае 2015 г. "Управление капитального строительства" заключило ООО "С.И.Т.И." госконтракт на берегоукрепление у с. Рождествено на 537 млн рублей. Подрядчик использовал камень ненадлежащего качества, что привело бы к разрушению конструкции во время половодья и паводка.

По версии следствия, Моравская знала о нарушениях, но не расторгла договор. Также по ее указанию в сентябре 2015 г. сотрудник учреждения подписал акт приемки выполненных работ. В результате "С.И.Т.И." за некачетсвенные работы получило 273 млн руб. бюджетных средств.

Сейчас контракт с подрядчиком расторгли, работы незавершены, а объект так и не ввели в эксплуатацию.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 9 сентября Светлана Моравская просила суд отложить предварительные слушания из-за того, что она не готова в них участвовать. В итоге заседание перенесли на другой день.

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