В здании "Самарагорэнергосбыта" откроется постоянная выставка картин Евгении Тарасовой

В здании АО "Самарагорэнергосбыт" открывается выставка картин Евгении Тарасовой "Любимый город".

В течение двух лет потребители СамГЭС получают квитанции с пейзажами Самары. Эти картины пишет самарская художница Евгения Тарасова. Ежемесячно квитанции получают более чем 385 тыс. самарцев.

Пока на постояннодействующей выставке в зале ожидания клиентов компании представлены лишь 12 полотен художника в технике компьютерной графики, хотя их написано уже около 40. Цифровая версия передана на хранение Самарскому художественному музею.

"Когда два года назад у нас родилась идея изменить внешний вид традиционной квитанции, мы даже не могли предположить, что в итоге родится коллекция полотен, на которых запечатлены любимые нами и нашими потребителями уголки родной Самары. Все картины мы не смогли представить даже в нашем большом зале, но вы можете посмотреть на нашем сайте, оплачивая наши квитанции", - поясняет представитель компании.