На АвтоВАЗе 13 сотрудников заподозрены в хищении автокомпонентов

В Тольятти задержаны 13 сотрудников АвтоВАЗа, которых подозревают в хищении комплектующих изделий в различных цехах, сообщает zr.ru.

По информации издания, службу безопасности автозавода насторожили сотрудники, которые регулярно и надолго покидали рабочие места и с какой-то целью уходили на территории других подразделений. Периодически они приходили на работу раньше начала смены и чем-то занимались у станков и в подсобке. Работники встречались, передавали друг другу сумки, свертки и перемещали туда-сюда некие тяжелые приборы. Позже оказалось, что некоторые из этих людей ранее уже попадали под подозрение в хищении. Но тогда их вину доказать не удалось: злоумышленники затаились. Как выяснилось, ненадолго.

Совместно с полицией преступную схему удалось раскрыть. В нее входили работники разных участков: энергетического производства, производства шасси, производства коробок передач, службы инжиниринга. У кого-то был доступ к изготовлению деталей, у кого-то - к местам складирования, кто-то ездил на внутризаводском пикапе. Особой популярностью у торговцев на рынках пользуются комплектующие для коробок передач, поэтому таких деталей "уходило" с завода особенно много.

Сначала внимание проверяющих привлек снующий по заводу пикап: выяснилось, что двое рабочих складывали в открытый кузов автомобиля несколько контрольно-измерительных приборов. Они предъявили проверяющим бумаги на внутризаводскую перевозку аппаратуры, но оказалось, что бумаги поддельные, а такие приборы давно устарели и на заводе не применяются. Вскрыли приборы - в них оказались тайники, забитые латунными кольцами синхронизатора для коробок переключения передач. Только в момент задержания из корпусов было извлечено более 800 единиц этих изделий на сумму 240 тыс. рублей. Как долго преступники применяли данную схему, прежде чем их раскрыли, сейчас выясняется.

Все подозреваемые уволены с АвтоВАЗа, материалы по хищению переданы в полицию.