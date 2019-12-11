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Государство и Бизнес Экономическая политика

Правительство региона продолжает работу над улучшением инвестклимата

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 декабря в правительстве Самарской области под председательством министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова прошло 26-е заседание рабочей группы по инвестиционным проектам.

Фото: министерство экономразвития СО

На заседании было рассмотрено несколько новых проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, организацией культурно-массовых мероприятий федерального и международного масштаба, а также в области высоких технологий и строительства. Общая сумма заявленных инвестиций по четырем рассматриваемым проектам составила более 11 млрд рублей.

Государственная поддержка в Самарской области оказывается инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Самарской области. Такие организации служат драйверами реализации национальных проектов (в частности, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт") и могут рассчитывать на кураторскую, организационную, имущественную и финансовую поддержку правительства.

По итогам прошедших заседаний рассмотрено более чем 70 проектов на сумму заявленных вложений около 188 млрд рублей. На данный момент все эти проекты находятся в разной степени реализации. Например, инвестпроект компании "Солар Системс" по строительству и запуску солнечной электростанции полностью реализован. Инвестиции в уставной капитал составили 9,4 млрд рублей. Активные приоритетные проекты курируют структурные министерства, которые составляют дорожные карты с обозначением сроков предпринимаемых действий. Городские власти оказывают муниципальную поддержку таким проектам, а региональные институты развития, например, Гарантийный фонд Самарской области, помогают с предоставлением гарантийных обязательств перед банками-кредиторами или федеральными фондами. При этом инвестор взаимодействует напрямую с Агентством по привлечению инвестиций, которое предоставляет услуги предпринимателям в режиме одного окна.

По словам Дмитрия Богданова, минэкономразвития активно принимает меры, способствующие улучшению инвестиционного климата в регионе: "Мы дополнительно инициируем изменения в законодательство, которые будут предусматривать дополнительную систему льгот для инвесторов в рамках региональных инвестиционных проектов. Планируем придать инвестиционному меморандуму большую вариативность, чтобы проекты с меньшим объемом инвестиций также имели возможность без торгов получить земельные участки по упрощенной процедуре. Сегодня в первом чтении на федеральном уровне принят закон о поддержке капиталовложений, и сейчас мы активно отрабатываем все инструменты, которые там предусмотрены".

Все инвестиционные проекты, вынесенные на рассмотрение в рабочую группу, будут тщательно рассмотрены и проанализированы для дальнейшего их обсуждения на инвестиционном совете Самарской области.

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