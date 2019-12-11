Сызранец отправится в тюрьму за нападение на полицейского

В Ульяновской области осужден житель Сызрани, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Старший участковый уполномоченный полиции из поселка Тереньга 30 июля был доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение.

Как установлено, находясь на дежурстве, сотрудник органов внутренних дел выехал в районный центр по сообщению местного жителя о нахождении возле его дома не знакомого заявителю автомобиля Lada Kalina с посторонними лицами.

Представившись, полицейский попросил водителя указанной машины предъявить документы, но тот попытался начать движение. Участковый заблокировал руками рулевое колесо, однако злоумышленник нажал на педаль газа. Протащив полицейского несколько метров, водитель сызранской фирмы ударил того о металлический забор и с места происшествия скрылся.

На основании представленных прокуратурой Тереньгульского района Ульяновской области доказательств обвиняемый признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, и приговорен к двум годам колонии общего режима.