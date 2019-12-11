16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-сотрудник администрации Кинельского района избежал уголовного наказания за пять преступлений Задержанный почти с килограммом наркотиков самарец получил восемь лет "строгача" В Самаре будут судить директора детсада, укравшего 1,2 млн руб. субсидий Самарская прокуратура добилась закрытия сайтов, торговавших дипломами В Самаре осужден гражданин Киргизии, забивший знакомого самарца металлической трубой

Суды Происшествия

Сызранец отправится в тюрьму за нападение на полицейского

УЛЬЯНОВСК. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 202
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ульяновской области осужден житель Сызрани, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Старший участковый уполномоченный полиции из поселка Тереньга 30 июля был доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение.

Как установлено, находясь на дежурстве, сотрудник органов внутренних дел выехал в районный центр по сообщению местного жителя о нахождении возле его дома не знакомого заявителю автомобиля Lada Kalina с посторонними лицами.

Представившись, полицейский попросил водителя указанной машины предъявить документы, но тот попытался начать движение. Участковый заблокировал руками рулевое колесо, однако злоумышленник нажал на педаль газа. Протащив полицейского несколько метров, водитель сызранской фирмы ударил того о металлический забор и с места происшествия скрылся.

На основании представленных прокуратурой Тереньгульского района Ульяновской области доказательств обвиняемый признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, и приговорен к двум годам колонии общего режима.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5