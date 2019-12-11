В Самаре осудили сотрудника сотового оператора, продававшего данные абонентов

Вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда, вынесенный 23-летнему специалисту центра клиентского сервиса одного из сотовых операторов Сергею Моргунову. Его признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, в 2019 г. их сотрудники получили сведения о том, что Моргунов с использованием служебного положения незаконно получил доступ к охраняемой информации, копировал детализацию действий абонентов компании и продавал третьим лицам.

Самарца задержали 22 апреля 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело.

Суд Железнодорожного района признал его виновным и назначил штраф 150 тыс. рублей.