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Преступления Происшествия

В Самаре управляющего микрорайона будут судить за взятку от УК

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу управляющего микрорайона администрации Куйбышевского района Самары. Его подозревали в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным правоохранителей, управляющий микрорайона 25 апреля 2019 г. через доверенное лицо получил от сотрудника ООО "РЭУ-3" взятку 135 тыс. рублей. За это он обещал инициировать собрания собственников многоквартирных домов и убедить их сменить управляющую компанию на "РЭУ-3".

Подозреваемого задержали при получении денег. При этом 135 тыс. руб. являлись лишь частью оговоренной суммы (270 тыс. рублей).

Уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения.

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