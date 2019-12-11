В Самаре открылась уникальная выставка истории ВМФ СССР

В среду, 11 декабря, в день 320-летия Андреевского флага в Самарском военно-историческом музее Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа открылась экспозиция, посвященная истории ВМФ СССР. Выставку посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сотрудники музея рассказали, что обратились к сообществу самарских коллекционеров, с которыми у них налажены давние и прочные связи, и получили заинтересованный отклик. В составлении новой экспозиции впервые в истории музея приняли участие сразу пять частных коллекционеров - Родион Светличнов, Сергей Логинов, Сергей Ганин, Иван Полуэктов, Артем Гусев.

"Нами был собран ряд артефактов, которые говорят о людях и событиях, тесно связанных с историей военно-морского флота нашей страны", - отметил заместитель председателя самарского военно-исторического клуба "Бессмертные гусары" Сергей Ганин.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто приложил руку к открытию этой экспозиции. "Это очень важная часть патриотического воспитания для жителей Самары и всей области в целом", - подчеркнул губернатор.

Посетители выставки увидели спасательное снаряжение подводника, предназначенное для свободного всплытия с аварийной подводной лодки, состоящее из гидрокомбинезона и изолирующего дыхательного аппарата. Здесь же находится модель линейного корабля "Новороссийск", который затонул в Севастопольской бухте 29 октября 1955 года в результате взрыва.

Рядом - иллюминатор линкора "Новороссийск". Он находится в том же состоянии, в котором был поднят летом 2019 года с места гибели линкора. На этом корабле сразу погибли более чем170 моряков, среди которых был и наш земляк - уроженец Куйбышевской области Николай Сметанников, его родственники пришли на открытие выставки.

Елена Сметанникова, сестра погибшего в той трагедии, обратилась к губернатору с просьбой об увековечении памяти о героях-моряках крейсера "Новороссийск" на родине Николая - в селе Беловка Богатовского района. Губернатор инициативу поддержал и поручил руководству музея совместно с родственниками моряка подготовить предложения.

Также на выставке представлена модель АПЛ "Курск", потерпевшего крушение в Баренцевом море на глубине 108 метров 12 августа 2000 года. Не выжил никто из 118 членов экипажа, находившихся на борту. По количеству погибших это одна из крупнейших трагедий в послевоенной истории советского и российского подводного флота. На выставке можно увидеть демонтированные с той подводной лодки за полгода до трагедии каютные часы. Они механические, до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Для Сергея Ганина это очень важный предмет выставки. "Мой товарищ служил на "Курске", и когда ряд каютных часов отдавали в ремонт, он нашел возможность мне преподнести в подарок один из неисправных экземпляров. Прошли годы, часы были отремонтированы, - рассказал коллекционер. - Сейчас это память, которая осталась о моем товарище, погибшем на том корабле, память обо всех ребятах, оставшихся на дне моря. Я думаю, что это хорошее напоминание нынешнему и будущему поколению о героизме наших соотечественников, которые положили свои жизни на защиту нашей Родины".

Здесь же собраны и некоторые предметы подводной лодки "Новосибирск" - светильник и манометры. Также представлена небольшая коллекция нарукавных нашивок, погон, значков личного состава ВМФ и вымпел Гвардейской крейсерской АПЛ "Самара". Рядом расположены предметы со сторожевого корабля морчастей погранвойск КГБ СССР: бескозырка моряка, погоны, китель парадный офицера ВМФ, вымпел, дудка боцманская, фотографии служащих.

Значительную часть экспозиции составила коллекция кортиков ВМФ, речных флотов и флотилий, ВВС и сухопутных войск стран Европы и Азии ХIX-ХХ вв. "Например, есть кортик иракских военно-морских сил, которых уже нет в том виде, в котором они существовали прежде. Некоторые экземпляры можно будет увидеть только в этом музее", - сообщил генеральный директор судоходной компании "Волготранс" Родион Светличнов.

Сотрудники музея и коллекционеры планируют и дальше развивать морскую тематику. "У нас есть перспективные планы - дополнить коллекцию предметами, связанными с историей Российского Императорского флота. Думаю, что в следующем году подобная экспозиция будет открыта в этом музее", - поделился планами Сергей Ганин.

Он рассказал губернатору и об идее возрождения школы юнг в Самаре. Глава региона инициативу поддержал и отметил, что расширение музейной экспозиции является значимым продолжением той работы, которая сегодня ведется в регионе по восстановлению судостроения и обучению будущих речников.