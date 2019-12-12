Тольяттинские гандболистки в составе сборной России в полуфинале чемпионата мира сыграют с Нидерландами

Национальная сборная России, за которую выступают три тольяттинки - Елена Михайличенко, Ольга Фомина и Анастасия Лагина, - а одним из тренеров команды является наставник "Лады" Алексей Алексеев, в своем заключительном матче второго группового этапа на чемпионате мира в Японии обыграла команду Испании - 36:26 (16:12). В 1/2 финала ее ждет пятничная встреча с Нидерландами.

Семь убедительных побед в семи предыдущих матчах на турнире не только сделали из олимпийских чемпионок Рио главных фаворитов баталий в Кумамото, но и еще до сегодняшнего поединка независимо от результата вывели их в ТОП-4 на ЧМ-2019. Вопрос заключался лишь в том, сумеет ли российская команда в своей группе основного раунда стать первой и получить в соперники по полуфиналу того, кто в соседнем секстете финиширует вторым.

В том, что с настроем у нее было все в порядке, довольно скоро удалось удостовериться, когда, пропустив два гола кряду на старте, она ответила своими пятью и создала задел в три мяча. К середине первого тайма вице-чемпионки континента довели преимущество до "плюс пяти", потом до "плюс шести"…

Поражение ставило грозных испанок на грань невыхода в полуфинал. В данном случае судьба команды перетекала в руки шведок, которые играли позже. Предугадывалось, что, осознавая это, "красные" мобилизуются и обрушатся на противника всей своей мощью. Тем более что их соотечественник Амброс Мартин, возглавляющий российскую дружину, принялся куда активнее, чем в нескольких последних матчах, ротировать состав.

Действительно, до трех мячей взбодренная Испания запасы оппоненток подсушила, но к началу перерыва удовлетворилась четырьмя. А дальше - больше. Россиянки снова разбуянились. Уже через три минуты после отдыха статус-кво был восстановлен (19:13), еще через шесть дошло до "плюс десяти"…

На гандболисток в бело-синей форме было просто любо-дорого смотреть! Обе тольяттинки, подключенные к их атакам, тоже загоняли в неприятельскую сетку классные мячи. Тем не менее, игра вторым составом лидерам сперва аукнулась. Испанки до семи мячей за треть тайма до сирены сократили отрыв. Однако Мартин все-таки осмелился поставить в "рамку" россиянок малообстрелянную Лагину, и та в ней преуспела.

Но не столько в качестве голкипера, сколько как заправский бомбардир. Настя изловчилась двумя бросками через всю площадку открыть и пополнить лицевой баланс заброшенных за сборную мячей. Благо представительницы Пиренеев то и дело оголяли собственную сетку в пользу дополнительного атакующего игрока. Но в итоге эти авантюры обернулись тем, что все в плане перевеса в счете возвратилось на круги своя.

Испанкам в конечном итоге улыбнулась Фортуна, а точнее - выручила Черногория, обыгравшая Швецию, что спасло подшефных Карлоса Вивера от непопадания в полуфинал. Однако для поклонников российской сборной важнее всего неоспоримый вывод: на двух этапах "мундиаля" абсолютно лучше всех в Японии себя проявили их любимицы, не потерявшие ни одного очка.