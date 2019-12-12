Регион получит 12,4 млрд руб. на строительство дорог в рамках транспортного коридора Европа - Западный Китай

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В четверг, 12 декабря, правительство РФ утвердило дополнительное выделение 12,4 млрд руб. Самарской области на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора Европа - Западный Китай. Итоги заседания, посвященного исполнению федерального бюджета за девять месяцев 2019 г., опубликованы на сайте правительства.