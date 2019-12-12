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Федеральная власть Власть и политика

Регион получит 12,4 млрд руб. на строительство дорог в рамках транспортного коридора Европа - Западный Китай

МОСКВА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 декабря, правительство РФ утвердило дополнительное выделение 12,4 млрд руб. Самарской области на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора Европа - Западный Китай. Итоги заседания, посвященного исполнению федерального бюджета за девять месяцев 2019 г., опубликованы на сайте правительства.

Напомним, согласно концепции развития "опорной сети" автодорог России до 2035 г., разработанной Госкорпорацией "Автодор", международный коридор Европа - Западный Китай будет состоять из М11, строящихся ЦКАД, М12 Москва - Казань, ответвлений в сторону Самары и Оренбурга до границы с Казахстаном.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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