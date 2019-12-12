В Самаре осужден гражданин Киргизии, забивший знакомого самарца металлической трубой

Прокуратурой Кировского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего гражданина Республики Киргизия, обвиняемого в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судом установлено, что 13 июля текущего года обвиняемый распивал спиртное в гостях у своего знакомого. Между мужчинами возник конфликт, и иностранец нанес оппоненту не менее 35 ударов металлической трубой в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, причинив множественные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении данного преступления. Принимая во внимание, что мужчина ранее не судим, частично признал вину, удовлетворительно характеризуется участковым уполномоченным по месту жительства, суд назначил наказание в виде 10 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.