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Суды Происшествия

Самарская прокуратура добилась закрытия сайтов, торговавших дипломами

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск прокуратуры Кировского района о закрытии интернет-сайтов, торговавших поддельными дипломами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники прокуратуры выявили сайты, на страницах которых размещены статьи, предлагающие приобретение дипломов о получении высшего образования без прохождения обучения. Вход на сайт был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием указанных страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой пользователь.

"Распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства о противодействии коррупции. В целях восстановления нарушенных прав граждан и во исполнение действующего законодательства, вышеуказанная информация должна быть запрещена к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в релизе ведомства.

Прокурор Кировского района обратился в районный суд с заявлением о признании найденной в Сети информации запрещенной к распространению. 6 декабря суд удовлетворил иск. После вступления в законную силу решения суда соответствующая информация будет удалена с Интернет-сайта  Управлением Роскомнадзора по Самарской области.

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