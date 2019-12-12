В Курумоче пассажир лишился денег, забыв свою сумку при досмотре на входе в аэропорт

Группой дознания Линейного отдела полиции в аэропорту Самары возбуждено уголовное дело о краже денег у 35-летнего мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

По данным полицейских, потерпевший забыл свою сумку с деньгами при досмотре на входе в международный аэропорт Курумоч и обнаружил ее отсутствие уже в зале ожидания, в связи с чем обратился за помощью к правоохранителям.

В ходе просмотра записей систем видеонаблюдения аэропорта стражи порядка установили, что сумку потерпевшего забрал мужчина, проходивший досмотр следом за ним.

"Подозреваемый завернул похищенную барсетку в свою куртку, после чего, удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, прошел с ней в туалет и забрал из нее деньги в сумме 7,2 тыс. рублей", - рассказали в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские также пояснили, что подозреваемый задержан и после окончания следствия предстанет перед судом. За кражу ему грозит срок до двух лет лишения свободы.

Транспортные полицейские напоминают пассажирам: в целях сохранности не оставляйте вещи и ценности без присмотра, не доверяйте свое имущество незнакомым людям и не забывайте его при нахождении на объектах транспорта.