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Суды Происшествия

В Самаре будут судить директора детсада, укравшего 1,2 млн руб. субсидий

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одного из детских садов областной столицы, обвиняемого в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что с февраля по декабрь 2017 г. и с января по декабрь 2018 г. обвиняемый, используя свое служебное положение, совершил хищение более 1,2 млн руб. субсидий путем предоставления заведомо ложных сведений в городской департамент образования.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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