Задержанный почти с килограммом наркотиков самарец получил восемь лет "строгача"

Вступил в силу приговор Красноглинского районного суда в отношении 31-летнего местного жителя Дениса Селичева, признанного виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Селичев являлся активным участником преступной группы, специализирующейся на организации поставок наркотических средств на территорию Самарской области, сведения о которой были получены их сотрудниками в ходе оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту наркотиков.

"Установлено, что в период с января по март 2019 г. путем тайниковых закладок Селичев приобрел различные синтетические наркотические средства, которые планировал сбыть обезличенным способом через "Telegram", — уточняют в УФСБ по Самарской области.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ведомства при взаимодействии с полицейскими в марте 2019 года. По месту его жительства обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства и психотропные вещества массой 0,97 килограмма.

На основании переданных из ФСБ материалов следственным подразделением УКОН ГУ МВД России по Самарской области в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков по ч.3 ст. 30 и п. п. "а", "б" ч.3 ст. 228.1, ч.3 ст. 30 и п. "г" ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

По окончании следствия Селичев предстал перед судом Красноглинского района, который признал его виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.