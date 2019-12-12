Самарца обвиняют в убийстве беременной супруги

Красноярский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области завершил расследование уголовного дела 31-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве беременной женщины (п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в следственном ведомстве.

По версии следствия, 25 ноября 2018 г. пьяный самарец из ревности нанес беременной жене несколько ударов ножом в грудь и шею. От полученных ранений женщина скончалась.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Самарской областной суд для рассмотрения.