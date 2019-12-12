В областной библиотеке 25 декабря пройдет Рождественский бал

В отделе искусств СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) 25 декабря в 18:00 состоится Рождественский бал.

Это будет заключительное мероприятие проекта для старшего поколения "Золотая осень".

В мероприятии примут участие:

- народный танцевальный коллектив "Ретро-стиль" (художественный руководитель - лауреат международных конкурсов Валентина Абрамова);

- инструментальный оркестр "Квинта" (художественный руководитель - лауреат международных конкурсов Людмила Левицкая);

- вокальный ансамбль "Ассоль" (художественный руководитель - лауреат международных конкурсов Светлана Трошкова);

- Мастерская балета в Самаре (руководитель Евгения Мессель) и другие.

Ранее участники проекта отрабатывали движения полонеза, падеграса, вальса-контрданса и других салонных танцев с преподавателем проекта "Золотая осень" Валентиной Абрамовой. А в середине ноября руководитель клуба декоративно-прикладного искусства "Мастерица" Ольга Дугарь провела мастер-класс по изготовлению бальных аксессуаров.

На балу будет действовать дресс-код - обязательны элементы бальных нарядов XIX века: декольте и перчатки, шлейф или оборка, рукава в виде буфов, прически или головные уборы, маски и так далее.

Стать участником Рождественского бала могут все, кто любит и хочет танцевать салонные танцы, а также подготовит соответствующий наряд.