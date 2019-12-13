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Музеи и выставки Культура

В Детской картинной галерее представят выставку "Где живут чудеса"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 18 декабря в 16:00 в Детской картинной галерее откроется выставка "Где живут чудеса" (0+).

Бывшую гостиную Клодтов украсит елка с игрушками ручной работы (автор - Евгения Шадрина). Деда Мороза и Снегурочку специально для выставки создали в мастерской художницы-кукольницы Ольги Бакановой.

Кроме того, маленьких посетителей ждут "зимние" детские рисунки, рифмованные загадки и ребусы на тему Нового года, сказочных героев и зимние игры. Отгадки прячутся на елке и в детских работах.

Сказочная тема продолжается и в "кладовой" старого дома. Гости выставки получат фонарики и смогут украдкой заглянуть в забытые чемоданы, старинные часы, кофры и шляпные коробки, в которых успели поселиться неожиданные жильцы. В одном чемодане живет английский стишок, в другом выросла трава, в третьем спит щенок.

Также в музее - фотографии Юрия Родичева. На его снимках пингвины и айсберги Антарктиды, исландские водопады, студеная Волга, африканские львы и жирафы и горы. Кроме того, в зале представлена небольшая коллекция минералов.

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