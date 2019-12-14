Каждый третий работник планирует продлить новогодние каникулы

Каждый третий российский работник планирует взять по два выходных в декабре и январе, чтобы продлить новогодние каникулы. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья", которые провели исследование для аналитического центра "АльфаСтрахование. Медицина".

Анонимный опрос проводился среди сотрудников более 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн рублей в год), в результате чего выяснилось, что 32% планируют сделать выходными 30–31 декабря и 9–10 января, чтобы отдыхать на новогодние праздники больше двух недель. Из них 79% используют накопившиеся за год отпускные дни, 10% возьмут отпуск за свой счет, 6% используют отгулы за сверхурочную работу, а 5% отработают в другие дни.

Из оставшихся респондентов 48% будут работать как обычно, 20% выйдут на работу, но смогут уйти домой раньше 30–31 декабря и 9–10 января.

"Долгие новогодние праздники — это отличная возможность отдохнуть перед новым рабочим годом. Специалисты утверждают, что за две недели организм успевает адаптироваться к новым условиям жизни, прийти в состояние нормы, покоя и релакса. Такая перезагрузка положительно влияет как на ослабленную вирусами в зимнее время иммунную систему, так и на эмоциональное состояние человека, — говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование".

Добавим, что согласно исследованию сервиса "Работа.ру", проведенному среди 700 представителей работодателей, 31 декабря будет рабочим лишь в 53% компаний, в 37% организаций работать не будут, в 10% сотрудники смогут сами выбрать себе график. В 23% компаний, где конец года сделали выходным, сотрудникам придется отработать его в другой день. В остальных 77% "расплачиваться" за отдых не придется. В 86% компаний, где 31 декабря будут трудиться, сотрудники уйдут домой раньше. Портал также опросил 11 тыс. работников, которые в 70% случаев будут на работе 31 числа. Остальные 30% не готовы работать в канун Нового года.