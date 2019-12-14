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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" переиграла "Уфа-Алису" — 28:22

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 декабря, заключительный контрольный матч в тольяттинском УСК "Олимп" между "Ладой" и "Уфа-Алисой" из Уфы принес успех волжанкам со счетом 28:22 (12:11), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

Свой и без того экспериментальный состав хозяйки площадки в третьем поединке серии с "лисицами" разбавили четырьмя 15-летними школьницами, которые прежде с ними ни разу даже не потренировались, а выступают они в молодежном первенстве России за третью тольяттинскую команду — "Олимп". Автозаводчанки неспешно раскачивались, как это практиковали и в обоих предыдущих матчах, а затем вместо ускорения принялись все активнее подключать "молодняк". С 16-й минуты весь этот квартет (Дана Голубева, Дарья Милова, Алена Осипова и Ангелина Семайкина) был задействован на поле целиком. В результате первый тайм принес "Ладе" минимальный перевес, да и тот был достигнут после дальнего броска Анастасии Портягиной всего за три секунды до сирены на перерыв.

Сразу после отдыха подручные Екатерины Маренниковой завелись по-настоящему, забили кряду шесть голов за семь с небольшим минут и создали себе внушительный отрыв (18:11). В дальнейшем гости сокращали отставание до четырех мячей, но в итоге все закончилось с точно таким же финальным счетом, что и накануне в товарищеской встрече уфимских гандболисток с "Ладой-2". На этом игровая программа визита "Уфа-Алисы" в Автоград, состоявшая из четырех контрольных спаррингов, была завершена.

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