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Происшествия

Застрявший во льду "ОМ" прибыл в Самару

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теплоход "ОМ-142" со 123 пассажирами на борту, который вечером 14 декабря застрял во льду в Рождественской Воложке, прибыл в Самару. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в диспетчерской СРПП.

Фото: предоставлено очевидцем

Напомним, по словам очевидцев, ЧП произошло около 17:00, когда судно отправилось из Рождествено в Самару. По данным же речников, посадка пассажиров на теплоход на пристани "Рождествено" началась лишь в 18:45 и в 19:00 судно отправилось по маршруту. Но в пути, из-за ледостава "ОМ" сильно замедлил скорость движения. И тогда, постоянно поддерживавшие связь по рации диспетчеры СРПП, пристани "Рождествено" и экипаж судна, приняли решение отправить к теплоходу для прокладывания пути теплоход "Шлюзовой — 145", который помог пассажирскому судну продвигаться вперед.

В итоге "ОМ-142" прибыл в речной порт Самары в 21:00. Как отметили в диспетчерской, помощь медиков никому из находящихся на судне людей не потребовалась.

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