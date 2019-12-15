"Рок над Волгой" на "Самара Арене" пройдет в июне

Музыкальный фестиваль "Рок над Волгой" вернется 27 июня 2020 г., сообщается на сайте фестиваля. Пройдет он на стадионе "Самара Арена".
"Рок над Волгой" соберет лучших российских и мировых исполнителей, чтобы еще раз доказать свое лидерство среди музыкальных фестивалей. При организации фестиваля будет учтен весь опыт предыдущих лет и задействованы лучшие специалисты России и Европы. Фестиваль "Рок над Волгой" возвращается, чтобы ставить новые рекорды!", — обещают организаторы.
Обновленный фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках, главной из которых станет стадион "Самара Арена". Выступления музыкантов будут транслироваться в прямом эфире на экранах в крупных городах России, чтобы у каждого была возможность приобщиться к главному музыкальному событию страны. В Самаре трансляция пройдет на площади Куйбышева.
Фестиваль "Рок над Волгой" проходил в Самаре с 2009 по 2013 годы ежегодно и был приурочен к празднованию Дня России. На фестиваль приезжало от 167 тыс. до 692 тыс. зрителей. Максимальная посещаемость была достигнута в последний год его проведения - в 2013 г., когда в качестве хедлайнера пригласили группу Rammstein.