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Олимпийские Спорт

Сборная России с тремя гандболистками "Лады" в составе завоевала бронзу на ЧМ

ТОКИО. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Национальная сборная России, в составе которой выступали Елена Михайличенко, Ольга Фомина и Анастасия Лагина, а одним из тренеров команды является наставник "Лады" Алексей Алексеев, заняла третье место на чемпионате мира в Японии, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

Никогда прежде россиянки не обзаводились на подобных планетарных форумах никакими наградами, кроме золотых. Да и те последний раз им покорялись 10 лет назад. Надежды на возвращение чемпионского титула крепли с каждым матчем на предварительном и основном этапах, по ходу которых подопечные испанского специалиста Амброса Мартина штамповали один уверенный успех за другим. Многие оптимисты мысленно поспешили их заранее короновать. Но иного мнения на этот счет оказались в полуфинале будущие триумфаторы турнира — голландки, вырвавшие победу в схватке у России за четверть минуты до конца.

Конкурентками вице-чемпионок Европы в споре за бронзу стали норвежки, которые хоть и играли не сильнейшим составом из-за травм, но все равно представляли собой мощную силу. Минут пять российская команда занималась бесплодными поисками ключей к воротам соперниц, получив в свои ворота три гола. Однако постепенно раскачалась. А с появлением на поле своей самой юной гандболистки — тольяттинки Михайличенко, вонзившей в сетку скандинавок два кряду кожаных снаряда, окончательно пришла в себя.

В общей сложности Елена трижды поразила цель до перерыва, поставив голевую точку в первом тайме. Дважды отыскала брешь в воротах скандинавок и ее одноклубница Фомина. Вскоре после отдыха российская дружина принялась наращивать отрыв, который на 37-й минуте достиг шести мячей. Подопечные Торира Хергеирссона неоднократно вдвое сокращали расстояние до оппоненток. Однако россиянки проявили хладнокровие и стойкость и минуты за полторы до финальной сирены начали с чемпионским ликованием праздновать свой бронзовый успех.

По итогам "мундиаля" в Кумамото были сформированы три группы квалификационного турнира предстоящей летней Олимпиады. Россиянки не смогли здесь и сейчас, как они рассчитывали, завоевать прямую путевку на Игры-2020 в Токио, которая досталась чемпиону мира — Нидерландам. И подшефным Мартина теперь придется преодолевать дополнительный отбор. За две олимпийские лицензии в одном квартете с ними 20–22 марта поведут борьбу Сербия, Венгрия и Китай.

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