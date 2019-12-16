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С 1 января 2020 г. в Самарской области начнет действовать налог для самозанятых

МОСКВА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 января 2020 г. в Самарской области будет установлен специальный налоговый режим для самозанятых. Изменения в ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" внесены 15 декабря. Документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, с начала 2019 г. в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в тестовом режиме действует налог на профессиональный доход для самозанятых. Этот особый режим, введенный в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", примечателен упрощенным порядком регистрации без необходимости посещения налогового органа. Кроме того, самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники, не сдают какую-либо отчетность госорганам. И сами ставки очень комфортны. Самозанятые граждане с условием работы без наемных сотрудников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

Кроме Самарской области с 1 января новый налоговый режим начнет действовать в Санкт-Петербурге, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан.

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