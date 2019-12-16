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Россельхозбанк оценил инвестиционный продовольственный потенциал Восточно-Сибирского экономического района

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках рабочей поездки в Красноярск Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин дал оценку дополнительному объему производственных мощностей, необходимых Восточно-Сибирскому экономическому району для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

По словам Кирилла Лёвина, в то время как на большей части территории России потенциал импортозамещения близок к полной реализации, за Уралом сохраняется неудовлетворённость внутреннего спроса по ряду базовых направлений. Для формирования прогноза были исследованы сегодняшний спрос и реализуемые инвестиционные проекты в АПК Восточно-Сибирского экономического района, предполагающие запуск производственных мощностей до 2021 года.

"Восточно-Сибирский экономический район отличается огромными возможностями для запуска проектов в агробизнесе по базовым направлениям. Отдельного внимания заслуживает тепличное овощеводство, актуальное в условиях сурового климата. Россельхозбанк обладает необходимыми компетенциями и продолжит работу с местными аграриями для развития экономики и повышения благосостояния людей. Банк имеет богатый опыт по успешному запуску и ведению инвестпроектов", — резюмировал Кирилл Лёвин.

По оценке РСХБ, в Восточно-Сибирском экономическом районе существует потенциал запуска производств по мясу бройлера объемом 109 тыс. тонн в год, по свинине — 108 тыс. тонн, по индейке — 15 тыс. тонн, по молокосырью — 27 тыс. тонн, а по тепличному овощеводству — 23 тыс. тонн по томатам и 28 тыс. тонн по огурцам.

Первый заместитель Председателя Правления добавил, что Россельхозбанк готовится участвовать в программе льготной сельской ипотеки, которая призвана стимулировать развитие сельских территорий и повышать уровень жизни на них.

Красноярский филиал Россельхозбанка открылся в 2001 году. В настоящее время он работает на территории Красноярского края и республики Хакасия. Банк вложил в развитие экономики Красноярского края порядка 112 млрд рублей, в том числе 58 млрд рублей в его АПК. Для Республики Хакасия соответствующие показатели составляют 26 млрд рублей и 16 млрд рублей.

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