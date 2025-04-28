НОВИКОМ стал победителем отбора на размещение средств Центра "Мой бизнес" в Иркутске

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) выиграл конкурс по размещению временно свободных средств иркутского фонда поддержки и развития предпринимательства Центр "Мой бизнес". По результатам отбора в банке были размещены депозиты на общую сумму более 426 миллионов рублей.

Стратегическое сотрудничество НОВИКОМа и Фонда началось в начале текущего года. Победа банка в конкурсе по размещению средств позволит повысить эффективность использования финансовых ресурсов и расширит возможность поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. В банке рассчитывают, что сотрудничество с центром "Мой бизнес" придаст импульс укреплению промышленного потенциала Иркутской области.

"Победа НОВИКОМа в конкурсе Центра "Мой бизнес" — показатель высокого уровня доверия к банку как к устойчивому финансовому институту. Для региональной организации сделка стала отличным способом сохранить средства, уберечь их от инфляции и получить дополнительный доход, который будет направлен на оказание гарантийной поддержки для привлечения финансирования малого и среднего бизнесом региона", — отметила управляющий офисом НОВИКОМа в Иркутске Светлана Дмитриева.

Центр "Мой бизнес" оказывает услуги для предпринимателей, действуя по принципу "одного окна". Представители малого и среднего бизнеса могут узнать здесь о доступных программах льготного финансирования и получить консультацию на всех этапах открытия и ведения собственного дела.