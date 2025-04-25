"Любимый малый бизнес": 100 лучших предпринимателей Поволжья отметили наградами Сбера

В Самаре подвели итоги регионального этапа ежегодной премии Сбера "Любимый малый бизнес". Лучших предпринимателей из 7 субъектов Поволжья определили в 10 номинациях: "Сфера красоты", "Ресторанный бизнес", "Пищевая промышленность", "Производство", "Спорт, образование и развитие", "Гостиничный бизнес и туризм", "Сельское хозяйство и животноводство", "ECOM-торговля на маркетплейсах", "Розничная торговля". На торжественной церемонии топ-менеджеры Сбера и представители бизнес-сообщества вручили премии предпринимателям из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.

"Любимый малый бизнес" — это история про людей и, главное, для людей. Вдохновляясь успехами предпринимателей Поволжья, мы можем посмотреть под другим углом на сферы малого и микробизнеса, предложив новые эффективные инструменты поддержки. Именно поэтому всего за два года премия стала настоящим живым сообществом, где рождаются идеи, завязываются партнёрства, а вызовы превращаются в возможности. На сегодняшний день Сбер в Поволжье помогает свыше 221 тыс. предпринимателям развивать своё дело. По итогам 2024 года более 50 тыс. новых клиентов открыли счета в банке. Самое важное — помнить, что за каждой победой стоит конкретный человек. Поддерживая инициативы друг друга, мы не просто содействуем развитию предпринимательства, а совместно создаем историю, страницы которой полны доверия, взаимопонимания и общих достижений. Мы формируем будущее, где наши мечты превращаются в общее наследие", — прокомментировала событие председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

"Участие в премии Сбера "Любимый малый бизнес" — первый мой подобный опыт. Интересно было ощутить себя частью действительно большого сообщества, теперь уже не только Самарского, а Поволжского. Один из главных плюсов — общение в кругу предпринимателей, в том числе, из соседних регионов. Много полезного выделил для себя, подчерпнул практики других представителей бизнеса. Мое мнение — такие встречи, общение, в первую очередь, способствуют рождению новых идей, какие-то новые фишки появляются, которые можно будет в будущем внедрить и у себя на предприятии, улучшить сервис, ускорить процессы", — рассказал победитель регионального этапа премии из Самары, директор сети роботизированных автомоек AquaBot Александр Перевалов.

Подведение региональных итогов премии — это только один из уровней: уже в середине 2025 года предприниматели из числа победителей областного этапа примут участие в торжественной церемонии награждения во время финала в Москве. Они получат по 1 млн рублей на развитие своего дела, а 10 клиентов дополнительно станут обладателями гран-при — сертификатов на отдых на пятизвездочном курорте Сбера "Манжерок". Отметим, что 2025 стал первым годом, когда был проведен региональный этап премии.