НОВИКОМ рассказал о применении рейтингов в промышленности

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) принял участие во II Российском риск-форуме. О том, как рейтинги помогают промышленным предприятиям, в ходе мероприятия рассказала Анна Лаврентьева, старший вице-президент банка.

В рамках сессии "Управление финансовыми рисками" представитель НОВИКОМа, основываясь на опыте банка российской промышленности, рассказала, как наличие рейтингов помогает промышленным предприятиям привлекать финансирование.

Спикер отметила, что на стоимость заемных средств как для кредитных организаций, так и для конечных заемщиков напрямую влияют рейтинги, присваиваемые банкам и юридическим лицам независимыми рейтинговыми агентствами. Для реализации амбициозных планов по технологической независимости в реальный сектор экономики необходимо привлечь существенные объемы финансирования, включая кредитные средства, а применение рейтингов заемщиками, в том числе, позволяет высвободить банковский капитал и в конечном счете — снизить стоимость финансирования для промышленности. Предприятия с высоким рейтингом вызывают доверие кредиторов, им доступны более привлекательные условия.

"НОВИКОМ как проводник информации для наших клиентов-организаций реального сектора экономики объясняет практическую пользу рейтингов для них и как для заемщиков, и как эмитентов. Интерес к получению рейтингов вырос, за прошлый год в банке удвоилось число клиентов, получивших рейтинг, что совпадает и с рыночными тенденциями — так, по статистике Банка России, число рейтингуемых лиц за тот же период выросло на 15%" — отметила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.

Отдельно спикер поделилась существующей практикой НОВИКОМа в части применения кредитных рейтингов, отметив, что независимые рейтинги дополняют банковские методики по оценке кредитного риска.

Регуляторы проводят активную работу по повышению прозрачности деятельности, стимулируют внедрение рейтингов во всех отраслях. Для сохранения круга субъектов рейтингования спикер представила предложения, направленные на снятие регуляторных барьеров.