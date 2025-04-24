16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк запустил сервис дистанционного открытия счета для МСБ НОВИКОМ рассказал о применении рейтингов в промышленности ВТБ: рынок сбережений в России вырастет на 20% в 2025 году GigaChat помогает авиакомпаниям сократить на 25% затраты на кол-центры "Бессмертный полк онлайн": технологии Сбера помогут сохранить память о героях Великой Победы для будущих поколений

Банки Финансы

НОВИКОМ рассказал о применении рейтингов в промышленности

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) принял участие во II Российском риск-форуме. О том, как рейтинги помогают промышленным предприятиям, в ходе мероприятия рассказала Анна Лаврентьева, старший вице-президент банка.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В рамках сессии "Управление финансовыми рисками" представитель НОВИКОМа, основываясь на опыте банка российской промышленности, рассказала, как наличие рейтингов помогает промышленным предприятиям привлекать финансирование.

Спикер отметила, что на стоимость заемных средств как для кредитных организаций, так и для конечных заемщиков напрямую влияют рейтинги, присваиваемые банкам и юридическим лицам независимыми рейтинговыми агентствами. Для реализации амбициозных планов по технологической независимости в реальный сектор экономики необходимо привлечь существенные объемы финансирования, включая кредитные средства, а применение рейтингов заемщиками, в том числе, позволяет высвободить банковский капитал и в конечном счете — снизить стоимость финансирования для промышленности. Предприятия с высоким рейтингом вызывают доверие кредиторов, им доступны более привлекательные условия.

"НОВИКОМ как проводник информации для наших клиентов-организаций реального сектора экономики объясняет практическую пользу рейтингов для них и как для заемщиков, и как эмитентов. Интерес к получению рейтингов вырос, за прошлый год в банке удвоилось число клиентов, получивших рейтинг, что совпадает и с рыночными тенденциями — так, по статистике Банка России, число рейтингуемых лиц за тот же период выросло на 15%" — отметила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.

Отдельно спикер поделилась существующей практикой НОВИКОМа в части применения кредитных рейтингов, отметив, что независимые рейтинги дополняют банковские методики по оценке кредитного риска.

Регуляторы проводят активную работу по повышению прозрачности деятельности, стимулируют внедрение рейтингов во всех отраслях. Для сохранения круга субъектов рейтингования спикер представила предложения, направленные на снятие регуляторных барьеров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4