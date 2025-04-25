НОВИКОМ обсудил сотрудничество с промышленностью ЛНР

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) провел встречу с Фондом развития промышленности ЛНР. Стороны обсудили совместные шаги по поддержке региональных предприятий.

Представители республики обратили внимание на высокую потребность ЛНР в развитии промышленности — производстве строительных материалов, пищевой отрасли, металлургии. В ФРП региона подчеркнули, что развивающиеся предприятия нуждаются в льготном финансировании и взаимодействии с банками, предоставляющими полный спектр банковских услуг.

В НОВИКОМе отметили, что банк с 1993 года специализируется на работе с промышленными предприятиями, имеет большой опыт и компетенции в данной сфере. Организация аккредитована практически во всех профильных государственных программах поддержки промышленности, сотрудничает с региональными ТПП, фондами развития промышленности и гарантийными фондами. Это позволяет НОВИКОМу предлагать комплексные финансовые решения индивидуально для каждого клиента.

По итогам встречи НОВИКОМ подтвердил готовность к максимальному содействию в восстановлении и развитии региона. Стороны договорились проработать варианты наращивания будущего плодотворного сотрудничества.