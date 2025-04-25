16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ обсудил сотрудничество с промышленностью ЛНР ВТБ: каждый второй вкладчик за счет процентов может перекрывать 50% ипотечного платежа ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников ОТП Банк запустил сервис дистанционного открытия счета для МСБ НОВИКОМ рассказал о применении рейтингов в промышленности

Банки Финансы

НОВИКОМ обсудил сотрудничество с промышленностью ЛНР

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) провел встречу с Фондом развития промышленности ЛНР. Стороны обсудили совместные шаги по поддержке региональных предприятий.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Представители республики обратили внимание на высокую потребность ЛНР в развитии промышленности — производстве строительных материалов, пищевой отрасли, металлургии. В ФРП региона подчеркнули, что развивающиеся предприятия нуждаются в льготном финансировании и взаимодействии с банками, предоставляющими полный спектр банковских услуг.

В НОВИКОМе отметили, что банк с 1993 года специализируется на работе с промышленными предприятиями, имеет большой опыт и компетенции в данной сфере. Организация аккредитована практически во всех профильных государственных программах поддержки промышленности, сотрудничает с региональными ТПП, фондами развития промышленности и гарантийными фондами. Это позволяет НОВИКОМу предлагать комплексные финансовые решения индивидуально для каждого клиента.

По итогам встречи НОВИКОМ подтвердил готовность к максимальному содействию в восстановлении и развитии региона. Стороны договорились проработать варианты наращивания будущего плодотворного сотрудничества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4