ОТП Банк запустил сервис дистанционного открытия счета для МСБ

ОТП Банк запустил новый сервис для малого бизнеса — курьерскую доставку документов, необходимых для открытия расчетного счета. Услуга реализована в партнерстве с федеральной курьерской службой и позволяет открыть расчетный счет для юридического лица (ЮЛ) без физического присутствия в отделении ОТП Банка.
В среднем, процесс занимает не больше двух рабочих рабочей дней и зависит от удаленности населенного пункта предпринимателя/ЮЛ.
Доставка охватывает более чем 1650 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока, включая такие крупные центры, как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Саратов, Калининград, Владимир, Тула и Астрахань и др.
Таким образом, новая услуга позволяет клиентам малого бизнеса сэкономить время, ускорив процесс открытия счета, и предоставляет удобный способ оформления документов без необходимости посещения офиса ОТП Банка.
Более подробно о процессе оформления можно узнать при обращении в контакт-центр банка или в любое удобное отделение.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
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