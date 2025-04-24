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ОТП Банк запустил сервис дистанционного открытия счета для МСБ

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк запустил новый сервис для малого бизнеса — курьерскую доставку документов, необходимых для открытия расчетного счета. Услуга реализована в партнерстве с федеральной курьерской службой и позволяет открыть расчетный счет для юридического лица (ЮЛ) без физического присутствия в отделении ОТП Банка.

В среднем, процесс занимает не больше двух рабочих рабочей дней и зависит от удаленности населенного пункта предпринимателя/ЮЛ.

Доставка охватывает более чем 1650 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока, включая такие крупные центры, как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Саратов, Калининград, Владимир, Тула и Астрахань и др.

Таким образом, новая услуга позволяет клиентам малого бизнеса сэкономить время, ускорив процесс открытия счета, и предоставляет удобный способ оформления документов без необходимости посещения офиса ОТП Банка.

Более подробно о процессе оформления можно узнать при обращении в контакт-центр банка или в любое удобное отделение.

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