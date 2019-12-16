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Преступления Происшествия

Два задержанных сотрудниками ФСБ нелегальных мигранта отправятся в колонию

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор суда в отношении двух жителей одной из среднеазиатских республик: 38-летнего Закиржона Тахиржанова и 57-летнего Каримбая Авезниязова, признанных виновными в незаконном пересечении Государственной границы РФ (часть 3 статьи 322 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства Тахиржанов и Авезниязов были задержаны их сотрудниками в мае 2019 г. во время оперативных мероприятий по ликвидации канала нелегальной миграции иностранных граждан через Государственную границу РФ.

Установлено, что Тахиржанов и Авезниязов, находясь на территории родного государства, будучи осведомленными о порядке проезда в РФ и зная, что им это запрещено за неоднократные нарушения миграционного законодательства, вступили между собой в сговор по совместному нелегальному пересечению Государственной границы РФ.

В ночь с 13 на 14 мая 2019 г. они скрыто перешли Государственную границу РФ вне установленных пограничных пунктов пропуска, прибыли на территорию Самарской области, где их задержали сотрудники УФСБ.

16 мая следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 УК РФ. По окончании следствия они предстали перед судом, который признал их виновными и назначил каждому из них наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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