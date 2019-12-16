В Тольятти в суд направлено дело о хищении более восьми тонн рельс для сдачи в металлолом

Группой дознания Тольяттинского линейного отдела полиции окончено расследование уголовного дела о покушении на кражу по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ в отношении 28-летнего мужчины, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Во время дознания правоохранители установили, что ныне обвиняемый пытался разобрать часть нерабочего подъездного железнодорожного пути транспортной организации, чтобы затем сдать похищенное в пункт приема лома металла.

С этой целью он нанял за деньги двух граждан и ввел их в заблуждение о правомерности своих действий, сообщив, что у него есть необходимые разрешительные документы на проведение таких работ.

При помощи газосварочного оборудования рельсы распиливались на куски, а затем при помощи погрузчика складировались для последующей перевозки в пункт приема лома металла. Таким образом, до задержания обвиняемого, было демонтировано около 20 кусков рельсов.

"Своими противоправными действиями гражданин мог причинить материальный ущерб собственнику на сумму более 80 тыс. рублей. Лом верхнего строения пути общей массой 8,14 тонн возвращен собственнику", — отметили в Средневолжском управлении внутренних дел на транспорте.

Данное уголовное дело уже направлено в мировой суд судебного участка № 108 Комсомольского судебного района г. Тольятти для рассмотрения по существу.