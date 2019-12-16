В "Новом пространстве" откроется выставка "Живу. Играю"

В галерее "Новое пространство" СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) 25 декабря, в 19:00, откроется выставка авторской куклы "Живу. Играю" (6+).

Тема экспозиции — театр. Авторы работ: Елена Федосеева-Примака, Мария Калугина, Мария Волкова, Наталья Аказина, Наталья Стукалова, Юлия Ермилова.

Традиционно в канун новогодних праздников галерея экспонирует авторские куклы. На этот раз "Новое пространство" объединит различные экспериментальные площадки. На выставке "Живу. Играю" будут представлены не только куклы, но и маски, фотографии.

Для детей будет организована игровая зона.

Выставка будет работать с 25 декабря по 28 января. Вход свободный.