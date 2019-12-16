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Общество

В ТЦ "Мега" открылась сортировочная станция для мусора

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 декабря в ТЦ "Мега" состоялось открытие сортировочной станции для раздельного сбора отходов - совместного проекта торгового центра и IКЕА.

Фото: Юлия Зиганшина

Станция состоит из шести секций: картон, бумага, стекло, ПЭТ-бутылка (РЕТ/ РЕТЕ/ "1"), пластиковые крышечки от бутылок и металл. Каждая из них отмечена специальными иконками.

Благодаря системе раздельного сбора, "Мега" и IКЕА планируют передавать на переработку более 50% своих отходов.

На открытии станции собрались блогеры, эковолонтеры и представители экологических организаций.

Перед гостями выступил управляющий торгового центра Евгений Карлашов, отметивший важность мероприятия и его социальную значимость: "Эта сортировочная станция позволит всем доставить отходы на переработку. Мы позаботимся о том, чтобы они попали в правильные процессы. "Мега" и IКЕА вместе сделали этот проект для того, чтобы научить жителей региона, создать у них нужное настроение для более активной заботы об окружающей среде".

Затем состоялись две экскурсии - с рассказом об экологических проектах, реализующихся в "Меге", и по офису IКЕА - с пояснениями по планировке офиса, политике строительства команды и презентацией способа реализации экологических проектов внутри магазина.

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