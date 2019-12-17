Самарская компания подвела под арест главу департамента правительства Башкирии

Директор департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Ильнур Абсалямов подозревается в получении взятки от самарского АО "ВолгоНИИгипрозем", сообщает "КоммерсантЪ".

По информации СМИ, компания работает в регионе с 2016 г. и занимается обследованием почв, оцифровкой и корректировкой почвенных карт.

По версии следствия, чиновник за ускорение процедуры оплаты министерством земельных и имущественных отношений Башкирии выполненных работ в рамках государственных контрактов, а также "за общее покровительство по службе в пользу предприятия, потребовал от одного акционерного общества" передать ему 3 млн рублей. Теперь Ильнур Абсалямов обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).